Правительство Санкт-Петербурга субсидирует авиаперелеты в Ульяновск

В правительстве Санкт-Петербурга утвердили перечень авианаправлений из аэропорта Пулково, которые получат дополнительное финансирование. Согласно документу, размещенному на сайте Смольного, в список вошли 22 российских города, включая Ульяновск.

Субсидии организациям воздушного транспорта будут предоставляться на перевозки исключительно в эконом-классе.

В настоящий момент рейсы из Ульяновска в Санкт-Петербург и в обратном направлении осуществляются два раза в неделю. Они обслуживаются авиакомпанией «Руслайн».

Андрей Сазонов