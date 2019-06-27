Головокружительные панорамы Пермского края появились в соцсетях

Съемочной площадкой стало 9 вышек оператора, расположенных в живописнейших местах. Чтобы побывать на каждом, блогеры проехали за 30 часов 1,5 тысячи километров.

Путешественники посчитали, что на посещение всех базовых станций МегаФона в регионе требуется более 1 600 часов. Потому что, по данным Роскомнадзора, оператору принадлежат самая мощная группировка станций 4G среди «большой четверки» – это cвыше 93 тысяч объектов в стране.

В прошлом году МегаФон установил в Пермском крае около 150 новых объектов связи, а за последние два месяца строительной кампании этого года уже 40. Благодаря проведенным работам быстрый интернет получили еще 270 000 жителей. Качественный 4G-сигнал пришел в том числе в популярные туристические места региона: Усолье, Кунгур, Чайковский и на территорию Белогорского монастыря.

Максим Кудряшов, блогер, фотограф и путешественник:

«Чтобы показать всю прелесть нашего региона, я вместе с коллегами снимал популярные достопримечательности края с необычного ракурса – с высоты телеком-объектов. Эти «железные башни» ежегодно обеспечивают тысячи туристов связью. Что это значит для блогера-путешественника? Свободу! Я могу вести прямые эфиры, пользоваться навигаторами и всегда быть онлайн».

Масштабная сеть обеспечивает хорошие скорости интернета. Оператор второй год подряд получает награду Speedtest Awards by Ookla за самый быстрый интернет по результатам анализа тестов скорости среди российских пользователей.

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