В Ижевске потратят 13,3 млн рублей на дополнительный ремонт трех дорожных объектов

На дополнительный ремонт трех дорожных объектов в Ижевске выделят 13,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожники обновят тротуар площадью 2,2 тыс. кв. м на Аллее ветеранов по ул. Т. Барамзиной, на участке от ул. Петрова до ул. 40 лет Победы. Также там обустроят систему водоотведения. На эти цели направят 6,3 млн руб. В настоящее время разрабатывается техническое задание.

Также 4,4 млн руб. выделят на укладку 3,8 тыс. кв. м асфальта на ул. Наговицына, на участке от ул. Пушкинская до ДК «Металлург». Еще 2,6 млн руб. направят на ремонт ул. Красногеройская. Работы проведут на участке от ул. К. Маркса до ул. В. Сивкова и от ул. В. Сивкова до здания прокуратуры Удмуртии. Все работы планируют завершить до конца сентября.