Экс-мэр Челнов Рафгат Алтынбаев объявил о своем участии в выборах в Госсовет Татарстана

Бывший мэр Набережных Челнов Рафгат Алтынбаев объявил о том, что будет баллотироваться как независимый кандидат в депутаты Госсовета Татарстана от 17-го одномандатного округа, пишет «Бизнес Online». Как написал в своем обращении жителям города кандидат, одна из задач его команды — «приложить максимум усилий для обеспечения прозрачности и чистоты выборного процесса по Комсомольскому округу Набережных Челнов».

Главным соперником господина Алтынбаева станет гендиректор ООО «Профит» (входит в топ-5 крупнейших девелоперов региона), член «Единой России» Марсель Мингалимов.

Рафгат Алтынбаев стал первым мэром Набережных Челнов в 1990-е годы. Его считают одним из ключевых организаторов «путча глав» в 1998 году, когда во время сессии Госсовета с участием Минтимера Шаймиева некоторые главы районов отказались голосовать за предложенные президентом кандидатуры в правительство региона. После этого господин Алтынбаев покинул должность, став замминистра сельского хозяйства России. С 2001 года был сенатором Совета Федерации (СФ) от Татарстана, однако в 2003 году Госсовет отозвал парламентария. В 2005 году стал сенатором от Рязанской области в СФ, а парламент покинул в 2012 году.

“Ъ-Казань”