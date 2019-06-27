Директора златоустовской компании осудили за неуплату налогов

Суд вынес приговор директору ООО «Уралполимет» (Златоуст), признав его виновным в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму более 18 млн руб.

Как сообщают в управлении Следственного комитета России по Челябинской области, следствие и суд установили, что в 2013-2016 годах подсудимый включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения по уплате налогов на прибыль и добавленную стоимость и уклонился от уплаты.

По ходатайству следователя суд наложил арест на находящиеся в собственности бизнесмена объекты недвижимости общей стоимостью 14 млн руб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.