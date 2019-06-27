Бывшую сотрудницу невинномысского вуза осудили за взятку

Каменский районный суд Ростовской области приговорил замначальника центра по лицензированию и аккредитации Невинномысского государственного гуманитарно-технического института (НГГТИ) к условному сроку за получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В марте 2018 года обвиняемую назначили руководителем экспертной группы по аккредитации Лиховского техникума железнодорожного транспорта. Суд установил, что при проведении экспертизы подсудимая получила от директора техникума взятку за покровительство и составление положительного экспертного заключения. Женщине передали ноутбук стоимостью 17 тыс руб. и 25 тыс. руб. наличными деньгами.

Дарья Голякова