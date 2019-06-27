В Оренбуржье направят 150 млн рублей на обустройство контейнерных площадок

В текущем году на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в муниципалитетах Оренбургской области планируется выделить 150 млн руб. Об этом сообщает региональное правительство.

В среду исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Владимир Белов представил на селекторном совещании с муниципалитетами единые требования к типовой контейнерной площадке.

«В эскизах представлены варианты площадок с установкой контейнеров заглубленного или наземного типа емкостью 0,7-3,0 куб. м. Предусмотрен раздельный сбор ТКО (бумага, стекло, пластик) и отсек для крупногабаритных отходов»,– говорится в сообщении правительства области.

Кроме санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в требованиях учтено оформление, брендирование площадок. В нем должна содержаться информация о видах ТКО, сроках вывоза и сведения о владельце площадки, который отвечает за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Георгий Портнов