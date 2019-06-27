На реализацию госпрограмм на Кубани дополнительно выделили 3,8 млрд рублей

В среду, 26 июня, на пленарном заседании Законодательного собрания Краснодарского края депутаты единогласно поддержали увеличение финансирования 19-ти государственных программ. Общая сумма изменений на 2019 год составила 3,8 млрд руб.

Как рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, в этом году на увеличение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка дополнительно направлено на 855 млн руб., на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 608 млн руб. На обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае дополнительно направят 70 млн руб. На 100 млн руб. увеличится финансирования мероприятий по развитию виноградарства. Также в 2019 году увеличивается финансирование мероприятий, направленных на строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и газификации, спортивных объектов и других.

Василий Хитрых