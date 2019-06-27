Мэрия Нижнего Тагила ликвидировала должность главы аппарата

В мэрии Нижнего Тагила (Свердловская область) сократили должность главы аппарата мэрии. С таким предложением выступил глава города Владислав Пинаев. Депутаты поддержали инициативу единогласно.

Известно, что структуры полномочия главы аппарата будут распределены между другими подразделениями администрации. Также будет создано новое управление территориального развития и общественных связей, которое возглавит руководитель аппарата администрации Алексей Храмцов.

В конце февраля гордума приняла решения о передаче отделов по работе со СМИ и по работе с обращениями граждан в ведение главы города Владислава Пинаева. Помимо этого, господин Пинаев подписал распоряжение о присвоении статуса представителя мэра в гордуме первому заместителю главы города Вячеславу Горячкину вместо Андрея Ленды, который ранее занимал должность главы аппарата мэрии.