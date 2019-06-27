Количество выданных потребкредитов на Кубани сократилось на 6,3%

В мае 2019 года в Краснодарском крае было выдано 52 854 потребительских кредита. Это на 6,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года (56 431). Информацию об этом публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, Краснодарский край занимает третье место среди регионов России по количеству выданных кредитов на покупку потребительских товаров. На первой и второй строчке находятся Москва (65 687, +4,3%) и Московская область (59 831, +2,6%).

В целом по России в мае 2019 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров составило 1,40 млн единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,3% (1,45 млн единиц).

Василий Хитрых