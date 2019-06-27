Власти Белгородчины собрались высадить за пять лет миллиард саженцев

К 2024 году в Белгородской области планируется высадить миллиард зеленых насаждений в рамках масштабированной версии существующих региональных программ озеленения - нового проекта «Зеленый миллиард». Как сообщили в региональном департаменте строительства и транспорта, уже разработаны пять направлений работы: реконструкция общественных пространств, озеленение крупных предприятий области, организация месячников по озеленению территорий муниципалитетов, использование в озеленении многолетников, устройство «зеленых крыш», вертикального и контейнерного озеленения. Проектом предполагается формирование реестра всех белгородских питомников декоративных растений для обеспечения программы местным посадочным материалом. По данным «Бел.ру», для реализации программы необходимо увеличение бюджетов в районах и городах области на озеленение в 2020 году в пять раз.

Подробнее о крупном девелоперском проекте в регионе читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Новая жизнь уходит в коттеджи».

Ирина Лобанова