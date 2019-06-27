«Дортрансстрой» выиграл тендер стоимостью 166 млн рублей на строительство дороги в микрорайоне Глумилино

Мэрия Уфы передаст контракт на строительство второго этапа первой очереди улицы Нуреева в микрорайоне Глумилино компании «Дортрансстрой», сообщается на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляла 166,83 млн руб. «Дортрансстрой» был единственным претендентом на его получение. Ценовое предложение участника не уточняется. Контракт предусматривает строительство 800 м четырехполосной дороги на участке от проспекта Юлаева до улицы Академика Заварицкого в районе прилегания улицы Энтузиастов и бульвара Давлеткильдеева. Вдоль дороги должен быть оборудован тротуар шириной 3 м, велодорожка шириной 2,5 м и два остановочных павильона. На дорогу должна быть предоставлена пятилетняя гарантия.

ООО «Дортрансстрой» — крупный дорожный подрядчик. Принадлежит кипрской «Ерманиер лимитед». Бенефициаром предприятия участники дорожного рынка Уфы называли предпринимателя Марата Латыпова. В апреле компания заключила с управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы контракт стоимостью 290,38 млн руб. на ремонт трассы в аэропорт.

Майя Иванова