Выплывают расписные

Когда все аргументы в пользу привычных тренировок уже исчерпаны, вспоминают о тех, что появились недавно или были незаслуженно забыты. В числе последних — академическая гребля, которая постепенно из спортивной дисциплины становится новой фитнес-активностью. «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности.



Вслед за студентами Оксфорда на просторы гребных каналов, рек, морей и озер теперь выплывают не только спортсмены, но и бизнесмены, еще вчера предпочитавшие бегать в парке или крутить педали велосипеда. Сменить штангу на весла — почему бы и нет, если позволяет время и близость к водоему?

Факторы роста

По словам победителя и призера чемпионатов России по академической гребле и тренера Юрия Пешкова, интерес к этому виду спорта в последнее время заметно возрос. В начале июня в Москве проходили международные соревнования «Большая московская регата», в которых участвовали 20 российских студенческих команд-восьмерок. Это небольшие цифры по сравнению с той же Британией, но они растут.

Тренировка на Гребном канале в Крылатском Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Кстати, в России этот вид спорта начал развиваться, так же, как и в Англии, в XVIII веке. Во времена СССР наши гребцы часто занимали призовые места на крупнейших соревнованиях. Не зря же статуя «девушка с веслом» стояла в каждом парке! Но с середины 1980-х годов успехи пошли на убыль.

Но все возвращается на круги своя. И новый виток моды на ЗОЖ заставляет фитнес-активистов искать все новые виды физической нагрузки. Так, беговые лыжи, велосипед, триатлон, академическая гребля, о которых, казалось бы, давно забыли, опять поднимаются на гребне волне. «Это один из немногих видов спорта, в котором задействуется 95% мышц тела, а за час сжигается около 550 килокалорий»,— объясняет Юрий Пешков. При этом травматизм минимален: плавные движения и легкие весла не позволят надорвать спину. Мускулатура развивается гармонично, без перекачки отдельных мышц.

Куда пойти учиться?

Сейчас в Москве существует лишь одна база, где можно легко выйти на воду, наняв инструктора и взяв в аренду лодку,— это Гребной канал в Крылатском. Когда-то подобные точки были в Серебряном бору и на «Динамо», но там сейчас строят таунхаусы. Базы «Водник» и ЦСК по-прежнему функционируют, но новичкам там сложно: многочисленные катера и вейки создают волны, мешающие грести.

Международные соревнования по академической гребле "Большая московская регата" на Гребном канале в Крылатском. Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Зато в последние годы появилась прослойка людей, которые могут себе позволить не только взять в аренду, но и легко купить качественную лодку-одиночку за €7–10 тыс.

Договориться о хранении оборудования и индивидуальных тренировках стало проще. Лодки ставят в специализированные помещения — эллинги — за символическую по западным меркам плату. Часовая аренда обойдется всего в 400 руб. за одно место, тогда как в Европе берут от €20 до €60 за выход на воду в одиночке. Соответственно, при увеличении количества гребцов и размера лодки цена возрастает.

Любой ребенок может записаться в детскую спортивную школу «Юность Москвы», Училище олимпийского резерва, Центр спортивной подготовки «Крылатское». А взрослый — найти тренера через интернет. Средний прайс — 3 тыс. руб. за полуторачасовую тренировку с лодкой и инструктажем.

Выезд на природу

Академическая гребля может быть классической (на специализированных каналах) и прибрежной (природный водоем). Последняя считается более экстремальной и зрелищной, поскольку выступление команд, соревнующихся на открытой воде, происходит в непредсказуемых погодных условиях. Экипажи должны не только быстро грести, но и уметь справляться со стихией, не теряя во времени.

Экипажи собираются на старте ежегодной гребной гонки Head of the River Race, проводимой с 1926 года. Несколько сотен британских и международных гребных экипажей соревнуются на Темзе. Фото: Reuters

Тренировочные базы есть в Белоруссии, Литве (озеро Гальве в Тракае), Польше, Германии, Италии (Варезе, Сабаудия), на Кипре, в Америке, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Ничто не помешает вам при желании прилететь туда и арендовать лодку. Конечно, при условии, что вы уже потренировались на учебных каналах и умеете хорошо грести. Выходить на воду без подготовки вам не позволят ни в одной акватории. К счастью, всегда можно организовать по запросу выездной кэмп с тренером и командой в любой точке мира.

Например, генеральный директор французского курортного отеля Terre Blanche Ален Мург занимается греблей на озере Lac de Saint Cassien. Стать членом клуба может любой желающий, заплативший ежегодный взнос в сумме €300. Род занятий, возраст, национальность не играют роли. В экипаж Алена, например, входят два британца — школьный учитель и юрист. Главное — быть готовым терпеливо осваивать непростые технические приемы, упорно заниматься, любить природу и командный спорт.

Наталия Филипченко