НГТУ создаст экспериментально-технологический центр за 230 млн рублей

Новосибирский государственный технический университет объявил аукцион по выбору подрядчика для реконструкции здания, в котором будет создан собственный экспериментально-технологический центр. По материалам госзакупок, ориентировочная стоимость работ составляет 229,8 млн руб. Проект реализуется на средства Минобрнауки России. Работы планируется завершить до конца октября 2020 года.

Центр планируется создать вблизи университета в неиспользуемом здании, которое построено в 1985 году для вычислительного центра университета. По данным НГТУ, после реконструкции в здании также разместятся лаборатории квантовой криогенной электроники, прототипирования и реставрации раритетных самолетов, научно-образовательный центр «Нанотехнологии», лаборатории Института силовой электроники и центр коллективного пользования. За счет модернизации количество этажей здания увеличится с двух до пяти, а его площадь вырастет с 2,6 до 4 тыс. кв. м.

По подсчетам руководства университета, проект позволит увеличить ежегодные доходы вуза от научных исследований, в том числе в оборонно-промышленной, космической и авиационной областях, почти в два раза по сравнению с прошлым годом — до 700 млн руб. «Собственный технологически центр позволит нам построить настоящий предпринимательский вуз, где научные коллективы смогут создавать опытные образцы своих разработок, смогут выполнять заказы коммерческих компаний, реализуя концепцию интеграции науки и бизнеса»,— приводит слова ректора университета Анатолия Батаева пресс-служба вуза.

Напомним, НГТУ получил статус опорного вуза России весной 2017 года. Всего в стране 33 опорных вуза, они ориентированы на поддержку регионов посредством обеспечения рынка труда высококвалифицированными кадрами.

Илья Галагуз