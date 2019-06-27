«Мы хотим быть оператором, который поддерживает образ жизни абонентов»

Директор Пермского филиала Tele2 Антон Антонов – о развитии технологии 4G в крае, потребностях региональной аудитории и формировании инновационной экосистемы для клиентов.

– Tele2 является одним из лидеров телеком-рынка Прикамья. На что именно компания делает ставку сегодня? Какие технические решения внедряет и почему?

– Техническое развитие для нас очень важно, и на данном этапе наша цель – предоставлять услугу высокоскоростной передачи данных 4G максимальному количеству абонентов. Мы реализуем это несколькими путями: расширяем покрытие 4G и запускаем базовые станции, поддерживающие этот формат, в территориях края, где раньше вообще никакой связи не было. Tele2 был не первым оператором, внедрившим технологию 4G в Пермском крае. Но мы вышли с этим форматом вовремя, именно тогда, когда спрос на него сформировался и инвестиции в эту технологию были обоснованны. На момент запуска 4G в регионе мы наблюдали серьезный рост мобильного трафика в крупных городах, таких как Пермь, Березники. А теперь фиксируем, что, где бы мы ни запускали базовые станции 4G, они тут же откликаются ростом абонентов именно этой услуги. И сейчас уже речь идет о населенных пунктах численностью 5–10 тыс. человек.

В дальнейшем мы хотим развивать этот формат везде, создавая инфраструктуру, которая поддерживает 4G. Мы следуем за абонентом и его потребностями. Для Пермского региона, например, характерны частые внутренние перемещения. Зимой и особенно летом это связано с зимними и летними активностями. Зимой наши абоненты посещают горнолыжные курорты, в частности Губаху, летом едут на дачи, отправляются на сплавы и в походы, в том числе в малонаселенные и отдаленные территории края. С учетом этих особенностей Tele2 и планирует развитие 4G. У нас есть понимание, что будущее – именно за этой технологией.

Чтобы понять, где конкретно нам надо запустить технологию 4G или усилить свое присутствие в этом формате, мы используем инструменты BigData. У Tele2 накоплен большой массив обезличенных данных, анализируя которые можно определить, какие направления и места интересны клиентам, где происходит рост трафика. Исходя из этого, мы развиваем свою мобильную сеть и сеть дистрибуции монобрендовых салонов Tele2. Мы работаем над тем, чтобы фирменные салоны были в шаговой доступности и предоставляли широкий спектр услуг. У нас действуют партнерские программы – в салонах Tele2 можно проводить денежные переводы, приобретать страховки, авиабилеты и так далее. Такой подход дает положительные результаты. Инвестиции в инфраструктуру, качественная розница, отношение к потребителям именно как к клиентам, а не просто как к плательщикам, и инновационные продукты в совокупности позволяют компании успешно развиваться и занимать лидирующие позиции.

– Какие инновации внедряет Tele2 и чем они полезны абонентам?

– BigData помогает не только расширять сеть, но и создавать актуальные инновационные продукты и тарифы, максимально отвечающие запросам разных категорий потребителей. Мы видим, что сейчас колоссальный объем мобильного трафика приходится на социальные сети, и гибко реагируем на этот тренд, предлагая тарифы, в которых безлимит на соцсети и мессенджеры входит в абонентскую плату. Но несмотря на популярность соцсетей, активно ими пользуются не 100% людей, поэтому для более консервативной аудитории мы можем предложить вариант без этой опции.

Новые продукты мы разрабатываем постоянно. Так, именно Tele2 придумал перенос остатков минут, SMS и гигабайт с одного месяца на другой, обмен минут на гигабайты. Мы также предлагаем отличный сервис, аналогов которому нет на рынке, – это «SOS-пакет». Опция позволяет при нулевом балансе оставаться на связи в WhatsApp, пользоваться еще несколькими актуальными ресурсами. Еще одна наша продуктовая инновация – безлимитный интернет в международном роуминге. Причем в первый день доступ в Интернет наши абоненты получают бесплатно.

– Телеком-операторы наращивают не только качество, но и спектр предоставляемых услуг. Теперь это не только связь, а целый комплекс возможностей для потребителей. Помимо тарифной линейки, что еще предлагает своим абонентам Tele2?

– Мы хотим создать вокруг нашего абонента экосистему: предоставлять ему не только услуги связи, но и иные сервисы и возможности, то есть в целом по-другому взаимодействовать с клиентом. Например, недавно наша компания проводила уникальную акцию – для всех абонентов мы запустили «Понедельники с Tele2». Будучи абонентом Tele2, вы могли в первый рабочий день недели получить бесплатно кофе или второй билет в кинотеатр. Таким способом мы демонстрируем наше отношение к клиентам – стремимся быть ближе к ним, разделять их интересы, то есть быть тем оператором, который поддерживает образ жизни абонентов. Мы показываем, что с нами не только выгодно с финансовой точки зрения, но и просто комфортно. Подобные акции мы будем проводить и в дальнейшем, ориентируясь в том числе на самых продвинутых пользователей – на молодежную аудиторию, которая интересуется кино, различными городскими мероприятиями и культурными событиями. В Пермском крае в принципе существует богатая традиция на арт-мероприятия, фестивали. Их популярность среди населения – это, можно сказать, пермская фишка. Наверное, нет такого региона на Урале, где бы центральная площадь города пользовалась такой популярностью, как в Перми эспланада, на которой культурная жизнь кипит практически круглый год. Мы тоже участвуем в этом процессе: в прошлом году Tele2 организовал онлайн-кинотеатр на эспланаде, там проходил показ лучших короткометражных фильмов в рамках фестиваля короткометражек. В этом году мы снова намерены радовать жителей Перми интересными мероприятиями, свои планы мы анонсируем в ближайшее время.