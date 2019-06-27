«Сетевая компания» Татарстана заработала в 2018 году 30 млрд рублей

ОАО «Сетевая компания» Татарстана заработало в 2018 году 30,1 млрд руб., что на 7,9% больше показателей прошлого года.

Как сообщила пресс-служба компании, по итогам прошлого года «Сетевая компания» поставила потребителям 25,3 млрд кВт/ч электроэнергии, причем полезный отпуск по сравнению с позапрошлым годом вырос на 3,2%. Заключено 18,8 тыс. договоров на технологическое присоединение на общую сумму 641,9 млн руб., объем присоединенной электрической мощности составил 649 МВт.

Как сказано на сайте компании, 75,61% уставного капитала компании принадлежит правительству Татарстана в лице Минземимущества, 12,89% — Ак барс банку, ПАО «Электросети» — 6,45% и 2,98% — ПАО «Татнефть».

“Ъ-Казань”