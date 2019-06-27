Пять долгостроев Тамбовщины могут завершить при участии Фонда защиты прав дольщиков

Администрация Тамбовской области на условиях софинансирования рассматривает возможность завершения пяти из девяти проблемных объектов долевого строительства с использованием механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Как сообщили в региональной администрации, возможности окончания работ на многоквартирных домах в регионе обсуждались на площадке единого института развития жилищной сферы «Дом.РФ». Согласно региональному плану-графику, в «дорожную карту» на конец июня 2019 года включены девять домов. В реестре пострадавших граждан уже 396 человек.

О включении в региональный реестр обманутых дольщиков сразу 80 человек в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовский госстройнадзор опередил суд».

Ирина Лобанова