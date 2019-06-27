Бывший глава города в Кузбассе ответит в суде за взятки на 3,5 млн рублей

Следственный комитет Кемеровской области направил в суд дело бывшего главы города Березовский Дмитрия Титова. Как рассказали в региональном управлении ведомства, чиновника задержали в январе 2019 года при выходе из офиса коммерческой фирмы. При обыске у градоначальника были изъяты 280 тыс. руб. Следствие считает, что указанные деньги — ни что иное как взятка за общее покровительство, которую организация выплачивала чиновнику ежемесячно. по подсчетам силовиков, за тринадцать месяцев (с января 2018 года) глава Березовского получил 3,64 млн руб.

Градоначальнику предъявили обвинение во взятках (ч. 6 ст. 290 УК). Он полностью признал вину, сотрудничал со следствием, и силовики смягчили ему меру пресечения. Из СИЗО Дмитрия Титова перевели под домашний арест. В отношении взяткодателя уголовное дело находится в производстве, отметили в следственном управлении.

Илья Николаев