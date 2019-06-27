Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний в регионе

В Ростовской области утвердили программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. В нем помимо прочего описывается текущее состояние онкологической помощи в области и приводятся причины заболеваний.

Как сказано в документе, наибольшая доля запущенных случаев злокачественных новообразований зафиксирована в Дубовском районе (39,7%). По мнению экспертов минздрава, негативный показатель района связан с плохой транспортной доступностью к территории и с близостью к Ростовской атомной электростанции. Кроме того, в районе есть дефицит врачей.

Среди городов худшим по ситуации с онкологическими заболеваниями стал Новочеркасск (доля запущенных случаев — 30,1%). На показатель повлияло нахождение в черте города свалок и предприятий, производящих вредные выбросы. Отмечается, что в поликлиниках города нет первичных онкологических кабинетов.

В число неблагополучных по запущенной онкологии вошли Волгодонск, Зверево, Батайск и Новошахтинск, а также Волгодонской, Куйбышевский, Октябрьский и Константиновский районы.

«Высокий уровень заболеваемости, запоздалое обращение за медицинской помощью, низкий уровень активной выявляемости, отсутствие должной диспансеризации предраковых заболеваний являются основными причинами неудовлетворительного суммирующего онкологического статистического показателя региона: удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, составляет только 54,9%»,— сказано в документе.

Кристина Федичкина