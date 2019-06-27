В Ростове цена на аренду гаражей снизилась на 30%

Цена на аренду гаражей в Ростове за год снизилась на30% и составила 4,6 тыс. руб. в месяц, сообщает пресс-служба «Авито». По доступности цен на аренду гаража Ростов занял третье место среди 23 крупных городов России после Тольятти (4,1 тыс. руб.) Барнаула (4500 руб. мес.) Предложение этой услуги в городе увеличилось на 29,3%.

Соседний Краснодар по доступности аренды гаража занял шестое место. Там арендная плата за год выросла на 10% и составила 6,4 тыс. руб.

Число выставленных на продажу гаражей в Ростове за год выросло на 7%, а цена увеличилась на 11,3%. Средняя стоимость гаража в городе составляет 560 тыс руб. Это почти в два раза выше, чем в среднем по России (350,2 тыс. руб.). Дороже гаражи продаются только в Москве (612,7 тыс руб.) В Краснодаре средняя стоимость гаражей выросла за год на 3,6%, там его можно купить в среднем за 452 тыс. руб.

Дарья Голякова