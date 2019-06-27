На развитие виноградных питомников на Кубани выделено 100 млн рублей

Из бюджета Краснодарского края на развитие виноградных питомников в виде субсидий будет выделено 100 млн руб. Компенсация затрат аграриям составит 50%. С учетом выделенных средств, в 2019 году субсидирование виноградарско-винодельческой отрасли Кубани превысит 800 млн руб.

Планируется, что субсидии будут предоставляться на возмещение части затрат, связанных с развитием питомниководческой базы, проведением селекционных работ и переходом на интенсивную систему возделывания виноградников.

По словам специалистов управления виноградарства и винодельческой промышленности краевого минсельхоза, для выполнения планов по обновлению виноградников ежегодно необходимо выращивать около 5 млн саженцев. В настоящее время существуют предпосылки для того, чтобы в ближайшие годы регион полностью ушел от импортных саженцев.

Для сравнения: в 2017 году из краевого бюджета было направлено 70 млн руб. в виде субсидий на развитие питомниководства. В 2018 году субсидии по этому направлению не предусматривались.

Василий Хитрых