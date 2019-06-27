ФСБ сообщила о задержании контрабандистов, возивших оружие с Украины и из Литвы

В Новом Уренгое сотрудники ФСБ задержали 11 членов преступной группы, которые предположительно занимались контрабандой оружия с Украины и из Литвы. Подозреваемые также переделывали гражданское оружие в боевое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

В ходе обысков у задержанных изъяли 33 единицы огнестрельного оружия: семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, три ручные осколочные гранаты, около 9 тыс. патронов различного калибра, а также около 600 основных частей и комплектующих для оружия. В городе обнаружены четыре подпольные мастерские по переделке оружия.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном изготовлении и обороте оружия.