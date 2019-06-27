СЭГЗ начнет серийное производство двигателей для морских артиллерийских комплексов

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) стало серийным производителем синхронного двигателя (СДМ) для морских артиллерийских комплексов. Эти орудия установлены на российских боевых кораблях, сообщает пресс-служба предприятия.

В конструкции двигателя применены специальные магниты, которые позволяют ему мнговенно работать на высоких оборотах — до 5,5 тыс. в минут. Благодаря этому приводы артиллерийских установок могут быстро вращаться в горизонтальной плоскости для быстрого наведения на цель. «Двигатель способен работать при температурах от минус пятидесяти до плюс семидесяти градусов по Цельсию. При этом СДМ устойчив к воздействию соляного морского тумана, что, безусловно, является одним из важнейших требований к специальной технике, применяемой в различных климатических условиях»,— отметил гендиректор СЭГЗ Алексей Беляев.

Двигатель разработали специалисты ковровского АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал». Серийное производство передали СЭГЗ в связи с тем, что мощности предприятия позволяют производитель СДМ в необходимом количестве.