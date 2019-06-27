«Экология региона» в кассации требует 18 млн рублей с ликвидатора свалок в Дзержинске

Государственное бюджетное учреждения «Экология региона» оспорит в кассации решение суда об отказе взыскать 18 млн руб. в качестве незаконного обогащения с ООО «Газэнергострой — Экологические технологии» (подрядчик ликвидации полигона бытовых отходов «Игумново», «Черной дыры» и «Белого моря» в Дзержинске). Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, «Экологии региона» требует ликвидатора свалок вернуть средства, потраченные на охрану и обеспечение пожарной безопасности полигона, а также на установку системы наружного видеонаблюдения для контроля за ходом ликвидации свалки. Суд первой инстанции счел, что «Газэнергострой» должен был самостоятельно финансировать эти мероприятия, потому что в госконтракте они не были прописаны.

Подрядчик обжаловал такое решение. Апелляционный суд не усмотрел в спорной ситуации необоснованного обогащения «Газэнергостроя», так как заказчик оплатил работы в соответствии с установленной действительным контрактом стоимостью. Решение о взыскании средств с ликвидатора было отменено.

Напомним, контракт о ликвидацию свалок в Дзержинске был заключен в июле 2016 года. Изначальная стоимость работ составляла 4,1 млрд руб., однако в 2018 году цена контракта была увеличена до 7 млрд. руб.

Анастасия Еремина