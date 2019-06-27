Движение в центре Петербурга ограничат из-за марафона «Белые ночи»

Движение в центре Петербурга 30 июня будет временно ограничено из-за проведения ХХХ Международного марафона «Белые ночи».

Как сообщили в пресс-службе Смольного, ограничивать движение будут поэтапно, в период с 7:30 до 14:30 по мск. Ограничения затронут Дворцовую площадь, Сенатскую площадь, Английскую набережную, Биржевую площадь, Мытнинскую набережную, Троицкую площадь, улицу Академика Павлова, Песочную набережную, Тучков мост, Университетскую набережную, Воскресенскую набережную, Дворцовую набережную.

Протяженность забега составит 42 км. Из-за марафона изменятся маршруты движения общественного пассажирского транспорта.