В Новом Уренгое задержана группа контрабандистов оружия

Сотрудники ФСБ задержали в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) участников преступной группы, возивших оружие из Украины и Литвы. Задержаны организатор и десять участников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В квартирах и на местах работы задержанных изъяты 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты, около 9 тыс. патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия. «Пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации средств вооружения»,— сообщили в ФСБ. Там добавили, что в мастерских мужчины занимались модернизацией гражданских образцов оружия в их боевые аналоги.

Следователи ФСБ и МВД решают вопрос о возбуждении уголовных дел по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ) и незаконного изготовления оружия (ст. 223 УК РФ).