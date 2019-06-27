Ижевск недополучил 320,5 млн рублей от приватизации в 2018 году

В бюджет Ижевска поступило 118 млн руб. в рамках реализации прогнозного плана приватизации за 2018 год. Из них 77,9 млн руб. получены от продажи нежилых помещений, а 40,1 млн руб. — от продажи акций и иных форм участия в капитале. Отчет об исполнении прогнозного плана утвердили на сессии гордумы 27 июня.

При этом планируемый объем доходов, получаемый от реализации нежилых помещений составлял 138,5 млн руб. Планируемые доходы от продажи пакетов акций и долей составляли 300 млн руб. Так, сумма недополученных доходов от реализации нежилых помещений и различных форм участия в капитале составила 60,6 млн руб. и 259,9 млн руб. соответственно.