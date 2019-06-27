Шахту «Рудная» закрыли на 90 дней из-за нарушений требований безопасности

Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю приостановило горные работы на главном Сарановском месторождении хромовых руд в зоне опасных деформаций земной поверхности. Проверка Ростехнадзора выявила нарушения правил промышленной безопасности, вследствие чего разработка карьера вблизи поселка Сараны Горнозаводского района Пермского края и ведение горных работ эксплуатирующей организацией запрещены до тех пор, пока не будут проведены соответствующие мероприятия по оценке состояния опасной зоны.

При рассмотрении протокола Ростехнадзор пришел к выводу, что дальнейшая эксплуатация карьера угрожает жизни и здоровью людей, может повлечь наступление техногенной катастрофы и причинение существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды. Действия АО «Сарановская шахта „Рудная“» квалифицированы по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ как грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В качестве наказания юридическому лицу назначено административное приостановление открытых горных работ в опасной зоне сроком на 90 суток.

В настоящее время требования исполнительного документа выполнены, карьер по назначению не используется, открытые горные работы не производятся. Руководство организации-должника, предупрежденное об административной и уголовной ответственности, уже приступило к устранению выявленных нарушений.

АО «Сарановская шахта “Рудная”» является крупнейшим предприятием в России по добыче и переработке (обогащению) хромитовых руд. Шахта расположена в горной части Северного Урала, в Горнозаводском районе Пермского края. Разведанные запасы хромитовых руд оцениваются в размере 10 млн тонн. За все время существования рудника добыто около 15 млн тонн. В октябре 2018 года на этой шахте обрушились горные породы, пострадал один человек.