Промышленность встает в рост

Индекс промышленного производства Свердловской области ежегодно растет. По итогам 2018 года он составил 109%. При сохранении подобной динамики, к 2035 году региональные промышленники смогут в несколько раз увеличить объем отгружаемой продукции и достигнуть 9,6 трлн руб. Кроме того, по оценкам региональных властей, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте должна вырасти с 25% до 30%.



«Пятилетка» разгоняет бизнес

Несмотря на сложившуюся внешнеэкономическую ситуацию, экономика Свердловской области ежегодно демонстрирует положительную динамику. Согласно данным социально-экономического развития региона, подготовленным министерством экономики и территориального развития области, объем промышленного производства в натуральном выражении за прошлый год увеличился на 8,9% к аналогичному периоду 2017 года, что значительно выше среднероссийского уровня — 6%.

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, по данным Свердловскстата, в 2018 году составил 109,0% к уровню 2017 года. По видам деятельности индексы производства в 2018 году к уровню 2017 года составили: обрабатывающие производства — 110,1%, обеспечение электрической энергией, газом и паром — 100,6%, добыча полезных ископаемых — 95,5%.



Значительный рост физических объемов производства отмечен в отдельных категориях машиностроительного комплекса: в производстве машин и оборудования — в 1,4 раза к уровню 2017 года; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в 1,3 раза; транспортных средств и оборудования — на 11,6%. В металлургическом производстве объемы производства продукции выросли на 2,5% к уровню 2017 года. Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций Свердловской области в 2018 году составил 2,3 трлн руб., или 113,4% к уровню 2017 года в действующих ценах, в том числе: обрабатывающие производства — 1,9 трлн руб., или 114,0% к уровню 2017 года, обеспечение электрической энергией, газом и паром — 232,9 млрд руб., или 106,7% и добыча полезных ископаемых — 76,2 млрд руб., или 114,9%.

«Стабильному росту промышленного комплекса региона, в том числе, способствует реализация мероприятий программы губернатора региона Евгения Куйвашева «Пятилетка развития», направленных на стимулирование инновационного развития промышленности и производства высокотехнологичной продукции»,— отмечают в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Забег продолжается

Как отмечают в правительстве региона, на рост промышленности не оказала негативного влияния даже сложная внешнеэкономическая ситуация. Так, за январь–октябрь 2018 года экспорт региональных товаров увеличился в 1,3 раза и составил $7 млрд, в том числе экспорт продукции машиностроения — в 2,8 раза и составил $1,6 млрд, металлов и изделий из них — в 1,2 раза и составил $3,7 млрд.

На этом фоне бизнес также стал наращивать объем инвестиций в основной капитал. Так, по данным профильного министерства региона, основной капитал по полному кругу организаций (с учетом малых предприятий и оценки неформальной деятельности) составил 190,8 млрд руб. В общем объеме инвестиций 70,6% освоено крупными и средними организациями Свердловской области — 134,8 млрд руб. Наибольшую долю инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Свердловской области обеспечила промышленность — 44,5%, или 60,0 млрд руб.

Наибольший рост объема инвестиций в основной капитал отмечен в производстве резиновых и пластмассовых изделий — в 2,5 раза, в производстве машин и оборудования — в 1,9 раза, в производстве электрического оборудования — в 1,7 раза, в производстве напитков и деревообработке — в 1,3 раза.

Область-парк Системная поддержка индустриальных парков со стороны правительства Свердловской области способствует локализации бизнеса в регионе. Благодаря усилиям властей для инвесторов в регионе создается крупная сеть объектов, где можно легко начать самое высокотехнологичное производство. В Свердловской области уже сейчас готовятся производить различную продукцию — от инновационного медоборудования и самолетов до палочек для мороженого и современных заводов по переработке ТКО. Читать далее

Развитие отрасли не останавливается. Так, по данным Свердловскстата, индекс промышленного производства в январе-марте 2019 года составил 101,7%. По виду деятельности «Обрабатывающие производства» индекс производства составил 101,8%. Среди обрабатывающих производств выше уровня прошлого года индексы производства наблюдались: в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 147,4%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и ремонте и монтаже машин и оборудования — 127,2%, производстве химических веществ и химических продуктов — 112,9%, металлургическом производстве — 104,7%.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бизнес кооперируется

Примечательно, что крупное производство в регионе направлено и на развитие внутриобластной кооперации, которую поддерживает правительство региона. По итогам 2018 года сумма контрактов между предприятиями Среднего Урала превысила 300 млн рублей. «В 2017 году между правительством Свердловской области и научно-производственной корпорацией “Уралвагонзавод” было заключено соглашение о сотрудничестве. В качестве ключевого направления совместной работы определен выпуск гражданской продукции: трамваев, дорожно-строительной, коммунальной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники. Потенциал нашей промышленности, представленной более чем 12 тыс. предприятий, может быть эффективно встроен в инициативы Уралвагонзавода. Есть возможность каждый рубль оставлять на территории Свердловской области — и это нужно делать. Это влияет на наполнение бюджета, и, соответственно, на качество жизни наших жителей»,— отметил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Напомним, что проекты локализации производств на Среднем Урале и развитие импортозамещения — задача, поставленная главой региона Евгением Куйвашевым и ставшая одним из основных направлений губернаторской программы «Пятилетка развития». Кроме УВЗ, активно в кооперацию включаются и другие ключевые для региона предприятия. Так, «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ, входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины») регулярно представляет свердловским предприятиям свои потребности в компонентах. На последней встрече в 2018 году, организованной министерством промышленности и науки региона, присутствовали представители порядка 80 предприятий — потенциальных поставщиков комплектующих для современных двигателей.

«Перед предприятием стоят серьезные задачи по наращиванию объемов выпуска продукции и повышению локализации. Для обеспечения бесперебойного производства двигателей новой серии, УДМЗ заинтересован в привлечении надежных российских поставщиков. Преимущество свердловских производителей в том, что они расположены недалеко. В свою очередь, заказы, размещаемые внутри области, позволяют обеспечить гарантированную загрузку наших предприятий и оставить деньги внутри региона в виде налогов и зарплат»,— отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

По словам генерального директора УДМЗ Петра Скворцова, в 2016 году на предприятии было выпущено 60 двигателей и дизель-генераторов, в 2017 году — 90, в 2018 году — 112, а к 2022 году предприятие должно увеличить выпуск двигателей и дизель-генераторов до 300 единиц в год. «Особый акцент делаем на качество продукции. И соответствующего уровня мы планируем достичь, в том числе, за счет работы с поставщиками компонентов. На УДМЗ реализуется проект по локализации импортных комплектующих, поэтому мы открыты к предложениям потенциальных поставщиков нашего региона»,— пояснил господин Скворцов.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Зарплату рабочим, больницы горожанам

Рост промышленного сектора Свердловской области положительно отражается и на социальной сфере. И не только на объеме зарплат, хотя и они показывают рост — в 2018 году средняя зарплата составила 36,7 тыс. руб. (рост 108,7% к 2017 года). А на крупных промышленных предприятиях и вовсе составила порядка 41,5 тыс. руб.

По словам президента Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, генерального директора завода имени Калинина Николая Клейна, от экономических показателей работы заводов зависит социальное благополучие не только рабочих сферы ОПК, но и всех жителей Среднего Урала. «Исторически сложилось, что оборонные предприятия являются или градообразующими в муниципалитетах Свердловской области, или крупнейшими налогоплательщиками. Это накладывает на нас дополнительную ответственность»,— сказал он. По словам Николая Клейна, за минувшую «пятилетку» — с 2014 по 2017 годы — заводы, входящие в союз, вложили более 6,5 млрд руб. в социальную сферу: в содержание объектов, находящихся на балансе предприятий, и другие программы, связанные с повышением качества жизни работников. Только в 2017 году на эти цели направлено около 2 млрд руб. Общие налоговые выплаты в бюджеты всех уровней в 2017 году составили 30,8 млрд руб., в 2018 году — более 31,9 млрд руб.

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, особое внимание сегодня уделяется вопросам здоровья работников промышленных предприятий. По его словам, эту тенденцию тоже нужно поддержать и закрепить. В качестве примера власти упоминают Уралвагонзавод, который в 2018 году ввел в эксплуатацию новую поликлинику. Предполагается, что медучреждение будет принимать не только работников завода, но и других жителей Нижнего Тагила. Другой крупный проект в сфере здоровьесбережения работников промышленности — это реконструкция медико-санитарной части Машиностроительного завода имени М.И. Калинина. Еще один промышленный гигант, занимающийся крупными вложениями в социальные объекты, — УГМК, который строит поликлиники и спортивные объекты как для своих работников, так и для жителей городов присутствия.

ОПК поддерживают не только рублем

Правительство Свердловской области в последнее время уделяет пристальное внимание всем инвестиционным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса, в частности инициативам, связанным с выпуском гражданской продукции. Такие проекты в регионе реализуют завод имени Калинина, Уральский оптико-механический завод, Уральский завод гражданской авиации, Институт реакторных материалов.

«Задача наращивания выпуска высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции гражданского назначении остается актуальной для всех предприятий ОПК нашего региона. И решать ее надо сейчас, поскольку, как отметил президент РФ Владимир Путин, в 2020 году будет пройден пик поставок в рамках гособоронзаказа. Правительство Свердловской области на системной основе поддерживает проекты по модернизации и диверсификации предприятий. В том числе и через механизм инвестиционных проектов, предоставляющих инвесторам ряд налоговых льгот»,— подчеркнул губернатор региона Евгений Куйвашев.

О статусе Свердловской области в вопросах диверсификации говорит и тот факт, что в прошлом году на международной промышленной выставке «Иннопром-2018» было подписано соглашение о проведении в 2019 году ежегодного форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России». Этот форум прошел в апреле на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Там собрались более 1,3 тыс. специалистов из 41 региона страны. В том числе представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Госкорпораций «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», ПАО «ОАК», АО «ОСК», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Концерн «Калашников», IT компаний, ведущих вузов и отраслевых научных учреждений.

«Мы вошли в активную фазу выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по диверсификации. К 2030 году оборонщики должны выйти на выпуск 50% товарной продукции гражданского назначения. Сегодня это чуть больше 18%. Задача сложная. Но мы очень рассчитываем, что доступность информационных технологий, наличие российских IT-решений позволят активно проводить диверсификацию, развивать отечественного производителя»,— отметил зампредседателя коллегии военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.

«Фактически в одном месте собраны крупнейшие разработки программного продукта, которые позволят выполнить Указы президента РФ. Все технологии, которые сегодня демонстрируются, позволяют сократить стоимость продукции, сроки ее изготовления, повысить качество и оптимизировать производственные затраты. Внедрение этих технологий на предприятиях способствует созданию высокотехнологичных рабочих мест и напрямую повлияет на улучшение качества жизни наших людей»,— отметил глава минпромнауки региона Сергей Пересторонин, подчеркнув, что техническое совершенствование процессов не только не приводит к сокращению рабочих мест на производстве, но с 2017 года их число возросло с 325 до 328 тыс. единиц.

Участники форума обсудили перспективы перехода предприятий оборонно-промышленного комплекса на программное обеспечение и комплектующие российского производства. В частности, директор центра цифрового развития госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин сообщил, что к 2030 году планируется полностью завершить переход на отечественную компонентную базу, а директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух отметил, что по итогам 2018 года объем закупок отечественного программного обеспечения превысил 60%.

Амбициозная стратегия

Для достижения поставленных целей по развитию промышленности в регионе в течение 2017–2018 годов разрабатывалась концепция стратегии промышленного и инновационного развития на период до 2035 года. В конце 2018 года она была одобрена советом стратегического развития региона.

«Планируемая стратегическая трансформация экономического пространства к 2035 году будет связана с внедрением наилучших производственных технологий, с реализацией инвестиционных проектов и их привязкой к пространственному распределению промышленных “кустов”. Анализ пространственного размещения промышленности показывает, что более 77% населения, более 87% инвестиций в основной капитал и свыше 91% промышленного производства области сосредоточены в четырех традиционных промышленных “кустах”. Это Екатеринбургская агломерация с городами-спутниками, Горнозаводская агломерация с центром в Нижнем Тагиле, “северный куст городов” и Каменск-Уральский»,— сказал Сергей Пересторонин.

В стратегии зафиксированы ключевые производственно-технологические показатели развития региона. В частности, увеличение объема отгруженной промышленной продукции до 9,6 трлн руб. Данный рост станет возможен при поддержании индекса промышленного производства на уровне 107%. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте должна вырасти с 25% до 30%, производительность труда к 2035 году должна превышать 28 млн руб.

«Цифры в этом документе очень амбициозные, но именно этим мне эта концепция нравится. Она не пугливая, она ставит определенные задачи и разложена на конкретные приоритеты»,— отметил член Стратсовета, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

План 2019

Ключевыми задачами для региональной промышленности в текущем году стали не только рост производства, но и продвижение продукции на внутреннем рынке. «В 2019 году Минпромнауки ведет работу над реализацией национальных и региональных проектов, направленных на развитие производительности труда, экспорта, науки, диверсификацию оборонно-промышленного комплекса, развитие кооперационных связей, производство товаров народного потребления»,— сказал Сергей Пересторонин.

В частности, министерством проведен анализ производственного потенциала муниципальных образований Свердловской области в части возможностей производства товаров народного потребления, эти данные оформлены в каталог. «Потребительский рынок — это огромный потенциал для увеличения объемов производства. Каталог поможет продвижению продукции наших компаний на внутреннем рынке. В настоящее время в нем содержится информация о 150 предприятиях. В 2019 году их количество будет расширено до 250»,— уточнил господин Пересторонин.

По данным властей, в 2018 году на развитие промышленности при прямом участии правительства Свердловской области привлечены средства федерального бюджета на сумму 12,2 млрд руб., включая поддержку оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, правительством Свердловской области во взаимодействии с уральскими оборонщиками ведется поиск перспективных продуктовых направлений для диверсификации производства. Итогом совместной работы стало то, что уже в 2018 году доля выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в регионе достигла 30%.

Алексей Буров