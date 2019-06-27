В Ростове застройщика обвиняют в уклонении от 20 млн рублей налога

Директора ростовской строительной компании ООО «РМК» обвиняют в уклонении от уплаты налогов (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый создал множество взаимозависимых организаций и установил с ними финансово-хозяйственные взаимоотношений по строительству жилищно-строительных комплексов.

Таким образом «РМК» сохранила право » на применение упрощенной системы налогообложения и не платила налог на прибыль и НДС. Таким образом, предприятие уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 20 млн руб.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Голякова