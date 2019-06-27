Пенсионные резервы запретят хранить в подпавших под санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию нельзя будет размещать в банках, соблюдающих антироссийские санкции, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

По словам опрошенных изданием экспертов, фактически появится два списка банков — белый и черный, включающий банки, которые соблюдают санкции. Четкой трактовки понятия «исполнение санкций» в постановлении нет.

Как отмечает партнер юридической фирмы «Борениус» Артем Жаворонков, создание черного списка носит показательный характер: деньги ПФР размещаются в основном в крупнейших госбанках, а не в иностранных.

Напомним, в январе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления, ограничивающие объем информации, раскрываемой российскими юрлицами. АО и ООО получили возможность не разглашать сведения о сделках, связанных с выполнением гособоронзаказа и реализацией военно-технического сотрудничества. Также можно не раскрывать сведения о сделках с российскими юрлицами и физлицами, находящими под санкциями.

В мае 2019 года Минфин предложил разрешить Центробанку засекретить информацию о слиянии банков, чтобы спасти их от вторичных санкций. Министерство считает нужным предоставить особые условия тем кредитным организациям, которые уже подпали под американские ограничения.

Подробнее об идее Минфина — в публикации “Ъ FM” «Российские банки укроют от новых санкций».