В Кировской области не хватает денег на закупку мусорных контейнеров

Как сообщает прокуратура Кировской области, с начала года в регионе было выявлено 709 нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Большую часть из них допустили муниципалитеты (364 нарушения).

В 22 районах и более чем в 400 населенных пунктах Кировской области контейнерные площадки отсутствуют. Жителям приходится складывать мусор в мешки и самостоятельно выносить к машинам перевозчиков или региональных операторов. «В ряде случаев вывоз ТКО не осуществляется в связи с отсутствием транспортной доступности»,– заявили в региональной прокуратуре.

Бездействие органов местного самоуправления по большей части вызваны отсутствием достаточного финансирования для закупки контейнеров. Это привело к нарушению прав граждан и необоснованному начислению платы жителям за вывоз мусора. «Данные нарушения закона выявлены прокурорами всех без исключения районов области и города Кирова»,– сообщает ведомство.

При этом за вывоз мусора с начала года переплатили как минимум 50,2 тыс. человек в 589 многоквартирных домах. Сумма перерасчета превысила 3 млн руб. «В ходе проверок нарушения (при начислении платы.– “Ъ-Приволжье”) установлены в деятельности ряда управляющих компаний в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах города Кирова, а также в Слободском и Верхнекамском районах»,– заявили в прокуратуре.

Анастасия Еремина