На Дону самой востребованной оказалась профессия специалиста в сфере продаж

В первом полугодии 2019 года работодатели в Ростовской области чаще всего искали специалистов в сфере продаж — количество таких вакансий составило 21% от общего числа предложений. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter макрорегион Юг.

Также востребован рабочий (8%) и производственный (7%) персонал, специалисты в сфере транспорта, логистики (6%) и информационных технологий (6%). В популярных профобластях работодатели предлагают зарплаты, выше средней в регионе — 34,5 тыс. руб. в области «Продажи», 35 тыс. руб. в области «Транспорт», по 40 тыс. руб. в сферах «IT, телеком», «Производство» и «Рабочий персонал».

При этом ищут работу чаще остальных в регионе также специалисты в сфере продаж — 18% от общего числа резюме на hh.ru в Ростовской области. Также в первой пятерке среди соискателей такие профсферы, как «Административный персонал» (7%), «Транспорт/Логистика» (7%), «Производство» (7%) и «Бухгалтерия/Финансовый учет» (6%).

Кристина Федичкина