Шесть футболистов «Краснодара» вошли в список лучших игроков минувшего сезона РПЛ

Российский футбольный союз составил список лучших игроков сезона-2018/2019 в Российской Премьер-лиге. Туда вошли 33 футболиста, в том числе шесть игроков ФК «Краснодар».

Лучшим опорным полузащитником сезона был признан Юрий Газинский, лучшим правым полузащитником – Вандерсон Масиэл, левым полузащитникм – Виктор Классон. Также в список лучших игроков вошли правый полузащитник Сергей Петров, левый полузащитник Кристиан Рамирес левый центральный защитник Урош Спайич.

По общему количеству футболистов в спике рейтинга лучших футболистов ФК «Краснодар» делит 2-3 места в лиге с «Локомотивом», уступая только «Зениту».

Василий Хитрых