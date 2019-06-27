Налог на имущество физлиц в Ижевске предложили повышать ежегодно на 10%

В 2020 году ставка налога на имущество физических лиц в Ижевске составит 0,12%. Начисление будет производиться в 2021 году. По предварительным данным, дополнительные доходы в городской бюджет могут составить 61 млн руб. Соответствующие изменения были одобрены на сессии городской думы 27 июня. В последующем планируется ежегодно увеличивать ставку налога на 10%.

Отметим, что ставка налога на имущество физлиц в столице Удмуртии с 1 января 2019 года составила 0,11%, начисление налога произойдет в 2020 году. Это должно принести в городской бюджет дополнительные доходы в размере порядка 13 млн руб.