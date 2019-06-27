Обвинивший инспектора энгельсской колонии в причинении травм осужденный приговорен к девяти годам

Отбывающий наказание в исправительной колонии Энгельса за ряд тяжких преступлений, в том числе убийство, гражданин признан виновным в заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Установлено, что 24 октября 2018 года у осужденного, отбывающего наказание в отряде со строгими

условиями содержания, при заведении в камеру возник словесный конфликт с инспектором, после которого он, уже будучи в камере, причинил себе телесные повреждения с использованием куска штукатурки и фольги. На следующий день мужчина написал заявление на инспектора, который якобы причинил ему травмы в области груди и предплечья. Процесс заведения гражданина в камеру и словесного конфликта попал на камеру. Согласно видео, сотрудник колонии противоправных действий не совершал.

Обвиняемый признал вину. С учетом ранее назначенного наказания он приговорен к девяти годам лишения свободы с

отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, пять месяцев из которых определено к отбытию в тюрьме.

Марина Ковалева