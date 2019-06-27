В ростовской колонии начнут производить рыбные полуфабрикаты

Правительство Ростовской области закупило в исправительную колонию № 2 оборудование для производства рыбных полуфабрикатов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.

На покупку промышленного и холодильного оборудования из резервного фонда правительства региона было выделено более 2,9 млн руб. Сейчас руководство колонии подготавливает помещения, где будут производить рыбные биточки, и ведет подбор кандидатов на рабочие места среди осужденных.

«Освоение нового вида производства реализуется в рамках программы самообеспечения исправительных учреждений области, а также для привлечения к оплачиваемому труду осужденных. В новом цехе будут трудоустроены до 25 осужденных»,— сказано в сообщении.

Планируется, что в колонии этом году произведут более 169 т полуфабрикатов, которые будут поставляться во все исправительные учреждения Ростовской области для питания осужденных.

Кристина Федичкина