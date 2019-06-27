На решение проблем обманутых дольщиков из бюджета Кубани выделили 1,5 млрд рублей

В среду, 26 июня, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края согласовали предложения по внесению изменений в региональную программу комплексного и устойчивого развития края в сфере строительства и архитектуры. Согласно принятым поправкам, общий объем финансирования программы составит более 1,5 млрд руб. При этом, около 78,9 млн руб. поступит из местных бюджетов.

Как сообщили в пресс-службе ЗСК, дополнительные средства в качестве субсидий планируется направить в районы, чтобы они могли создать условия компаниям, которые возьмутся достраивать проблемные жилые объекты. По информации краевых парламентариев, с начала этого года в Краснодарском крае в реестре проблемных жилых домов находится 72 объекта.

«Полутора миллиардов, выделяемых из краевого бюджета, естественно, не хватит, чтобы провести санацию всех проблемных объектов. Но это один из первых шагов. Наша задача сегодня сделать так, чтобы понятие “обманутый дольщик” вообще исчезло из обращения», – заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых