В Самаре планируется капитально отремонтировать мост на ул. Земеца

Власти Самары решают вопрос о выделении средств на проектировку и капитальный ремонт путепровода на ул. Земеца. Об этом сообщил заместитель главы города Владимир Василенко в «Твиттере».

Сроки проведения работ не сообщаются. Ранее житель Самары пожаловался Владимиру Василенко на образовавшиеся на мосту на ул. Земеца ямы глубиной более 15 см.

Замглавы города ответил автору жалобы, что на объекте проводится аварийно-ямочный ремонт и что в дальнейшем планируется восстановить участок большими картами. Однако проведенные работы не изменили ситуацию.

Георгий Портнов