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В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием машины правительства

В Екатеринбурге в центре города на пересечении Малышева и Розы Люксембург столкнулись Chevrolet Cruze и Toyota Camry. В результате аварии Chevrolet перевернулся на крышу. Пассажира автомобиля госпитализировали с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой, пишет ЕАН.

По данным управления ГИБДД, водитель Chevrolet Cruze при переезде перекрестка на красный свет столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина. На месте работали сотрудники МЧС. Местные СМИ пишут, что у Toyota Camry номер правительственной серии «ААА».

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