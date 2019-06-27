Суд отказался возвращать экс-главу администрации Миасса под домашний арест

Челябинский областной суд оставил без изменений решение Центрального райсуда Челябинска об изменении бывшему главе администрации Миасса Станиславу Третьякову меры пресечения с домашнего ареста на запрет ряда действий, сообщают в пресс-службе облсуда.

В начале июня суд первой инстанции запретил бывшему сити-менеджеру общаться с определенными лицами, подходить к зданию мэрии Миасса ближе чем на 50 м, посещать и участвовать в мероприятиях, проводимых городской администрацией или при ее участии. Постановление об избрании такой меры пресечения обжаловал прокурор, настаивавший на возвращении Станислава Третьякова под домашний арест.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», экс-главу администрации Миасса задержали в ноябре прошлого года. Его обвиняют в получении взятки. По данным следствия, в 2012 году экс-чиновник получил 140 тыс. руб. за выделение без торгов земельного участка в поселке Сыростан. До апреля Третьяков находился в СИЗО, затем был переведен под домашний арест.