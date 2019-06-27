Горячая вода в центре Краснодара появится на 12 дней позже

Работы по замене участка трубопровода Краснодарской ТЭЦ протяженностью 8,5 км, находящегося на балансе АО «Краснодартеплосеть», продлятся, предположительно, до 12 июля. Об этом сообщил генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов. По его словам, до этого времени без горячей воды будут оставаться потребители центра города.

Уточняется, что на самой Краснодарской ТЭЦ и остальных направлениях ремонтные работы идут по плану и завершатся к 1 июля. Горячее водоснабжение по ним восстановят к этому сроку.

По словам господина Сироджова, задержка окончания ремонтных работ связана с тем, что специалисты работают в стесненных условиях многоэтажной благоустроенной застройки. Прежде всего, речь идет о территориях по улицам Бургасской и КИМ. Замена участка магистральной теплосети «Краснодарская ТЭЦ — Центр города — КРЭС-1» необходима, чтобы на данном направлении не было аварийных ситуаций, которые там регулярно происходят в осенне-зимний период.

В настоящее время без горячего водоснабжения продолжают оставаться около 4,5 тыс. потребителей. В основном это абоненты жилого массива в пределах улиц Суворова, Постовой, Кубанской набережной и Красноармейской. К 1 июля горячая вода должна появиться в Комсомольском микрорайоне, по улице Селезнева, в микрорайонах Гидростроителей и Черемушки, а также в центре Краснодара.

Василий Хитрых