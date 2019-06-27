«Это по-своему комплекс неполноценности»

«Какие номера свободны, в таких и останавливаемся», — глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал расследование «Transparency International — Россия» о высоких командировочных расходах российских чиновников. В частности, там отмечалось, что министр в ходе своих поездок предпочитает апартаменты президентского класса. Мантуров заверил журналистов, что ничего не нарушает, а его ведомство полностью вписывается в соответствующие нормы Минфина. Политический обозреватель Дмитрий Дризе «Ъ FM» считает, что вопрос надо решать на уровне подсознания.

Денис Мантуров ответил классически: есть утвержденные Минфином нормативы командировочных расходов, мы в них вписываемся. Если люксы так люксы, зачем отказываться? По смете же проходит. Какой смысл ухудшать себе условия пребывания? Есть дешевый президентский номер, почему не взять? 25 июня центр антикоррупционных исследований «Transparency International — Россия» презентовал доклад по изучению командировочных расходов российских чиновников. В результате этой работы выяснилось, что один лишь Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на зарубежные командировки своих сотрудников свыше 19 млн руб. При этом сам министр проживал исключительно в пятизвездочных отелях и президентских номерах по цене до нескольких сот тысяч рублей за сутки. В поездках по стране Денис Валентинович также не чувствовал себя стесненным.

Что касается норм Минфина, они известны — в среднем от 500 до 700 руб. по России и от $50 до 200 в сутки за рубежом в зависимости от страны. Но понятно, что есть разные представительские расходы, другие статьи. Вот и Transparency отмечает, что при желании все можно обойти и подогнать под смету. По словам Дениса Мантурова, все цифры известны и неоднократно проверялись Счетной палатой. Соответствующий вопрос был задан и Дмитрию Пескову. Пресс-секретарь президента отослал журналистов в правительство: это их дело, Кремль не имеет к этому отношения.

Началась все это не сегодня. Самая известная история — это, пожалуй, роскошные здания Пенсионного фонда в регионах на фоне дефицита бюджета этой организации. Тема активно обсуждалась, но ответ был таким же: есть утвержденные нормы, мы в них вписываемся. А если так, значит, можно и дворец построить. Никто ничего не нарушил: люксовые иномарки — нам же надо на чем-то ездить. Диван времен Людовика XIV — мы же не можем перед гостями в грязь лицом ударить. И, собственно, проблема из года в год возникает одна и та же. Правительство каждую копейку считает, где бы еще удержать, какой налог повысить, чтобы выполнить или майские указы, или национальные проекты. И это при том, что год от года та же самая Счетная палата пишет отчеты о триллионных потерях бюджета из-за его нерационального использования. А здесь, пожалуйста, вот они деньги, министру стоит лишь раз переночевать не в президентском, а хотя бы в обычном люксе.

В чем же дело? Ведь все так просто, нужно лишь сократить норматив. Но нельзя, потому что это ментальность. Чиновник не может жить плохо: если ночуешь не в люксе, значит, не настоящий начальник, народ уважать не будет. Это началось очень давно, и победить это крайне сложно. Это по-своему комплекс неполноценности, признак бедной страны. Сознание надо менять, и все у нас получится.