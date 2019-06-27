Бюджет Ижевска по доходам за 2018 год исполнен на 98,6%

Бюджет Ижевска по доходам за 2018 год исполнен 13,93 млрд руб. или на 98,6% к уточненному годовому плану. Об этом сообщили на сессии гордумы 27 июня.

Доходы без учета безвозмездных поступлений исполнены на 5,26 млрд руб. или на 100,8%. Исполнение по налоговым доходам составило 4,07 млрд руб. или на 100,8%. Их них 2,64 млрд руб. налогов на доходы физлиц, 331,5 млн руб. — единый налог на вмененный доход, 211 млн руб. — налог на имущество физлиц, 683,7 млн руб. — земельный налог, 111,4 млн руб. — государственная пошлина. Обозначенные поступления исполнены к значениям годового плана на 101,2%, 85,8%, 101,5%, 108,9%, 83,8% и 100,9% соответственно.

Исполнение по основным неналоговым доходам составило 1,18 млрд руб. или 100,9%. Безвозмездные поступления составили 8,67 млрд руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 8,71 млрд руб., исполнение — 98%.

Бюджет Ижевска по расходам исполнен в сумме 14,18 млрд руб. или на 97,1%. Исполнение в части местного бюджета с учетом дотаций составило 5,78 млрд руб. или 96,4% от показателя уточненного годового плана.