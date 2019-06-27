Mitsubishi возродит Lancer Evolution

Компания Mitsubishi возродит «заряженную» модель Lancer Evolution, сообщает Autocar.

По данным издания, автомобиль появится в рамках совместного проекта внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В основу Lancer Evolution ляжет платформа от нового поколения «горячего» хэтчбека Renault Megane R.S. Японская и французская модели будут использовать одну платформу CMF-C/D F4, 2-литровый бензиновый турбомотор и роботизированную коробку передач.

Mitsubishi разработает для Lance Evolution фирменную систему полного привода S-AWC, а также предложит модель в двух кузовах — хэтчбек и седан. Ожидается, что новое поколение Lance Evolution появится не ранее, чем через три года.

Напомним, «заряженные» седаны Mitsubishi Lancer Evolution выпускались с 1992 по 2016 годы, а в 2017 году был представлен концептуальный электрокроссовер Mitsubishi e-Evolution.