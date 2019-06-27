На проект подземного перехода к «Ростов-Арене» направят 13 млн рублей

Дирекция по строительству транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика для проектирования строительства подземного пешеходного перехода через магистраль к «Ростов-Арене». Информация об этом есть на портале госзакупок.

Переход будет вести через автодорогу от Южного подъезда до Левобережной. Исполнитель должен будет провести инженерные изыскания, археологические обследования и предусмотреть проведение реконструкции объекта без перекрытия движения транспорта по магистрали. Длина перехода составлять 55 м, а ширина — 8 м, а ступени должны обогреваться в зимний период.

Максимальная стоимость контракта составляет 13,2 млн руб., профинансируют работу из городского бюджета. Подрядчика выберут в открытом конкурсе 24 июля.

Дарья Голякова