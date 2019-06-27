Теодор Курентзис поблагодарил краевые власти за отсутствие понимания

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, принявший решение об уходе, на сайте учреждения опубликовал прощальное письмо к труппе.

В письме он рассказал, что за все годы работы в Перми коллектив находился «в постоянной гонке», но не за наградами. «Я так и не знаю, поняли ли наши любимые зрители то, что мы хотели сказать. И я не уверен, что мы будем способны когда-нибудь объяснить им и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного»,— отметил маэстро.

«И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти — не понимать»,— заявил уходящий маэстро.

В своем письме Теодор Курентзис несколько раз нелестно отозвался о представителях пермской власти. Сначала он вспомнил, что в начале свой работы в Перми хотел создать в городе консерваторию, «чтобы следующие поколения прекрасных музыкантов были пермяками, хотел дать стимул талантливым людям остаться здесь и развивать этот город». «Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие. Были такие времена. Помню, однажды депутат заявил на заседании заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности»,— добавил господин Курентзис.

В конце письма он также поблагодарил «администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости, я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай».

Добрым словом упомянул маэстро и экс-губернатора Олега Чиркунова, поблагодарил экс-директора театра Галину Полушкину и бизнесмена Андрея Кузяева. Напомним, в минувшую пятницу пресс-служба пермской оперы сообщила, что с нового сезона Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя. Его контракт истекал в феврале 2021 года: после восьми лет работы в Перми господин Курентзис расторг его досрочно по собственной инициативе. Причины такого решения дирижер публично не объяснял.