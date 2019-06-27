Украинские депутаты в ПАСЕ решали предвыборные задачи

После пятилетнего перерыва Россия вернулась в ПАСЕ. Украина и еще шесть стран, напротив, покидают ассамблею. 26 июня там проголосовали за возвращение России ее полномочий, которых страну лишили в 2014 году из-за Крыма. Российская делегация уже даже успела отдать свой голос на выборах нового генсека Совета Европы. Что за демарш устроил Киев? И как это было? Разбирался Александр Рассохин.

К удивлению многих, в том числе и некоторых российских делегатов, РФ восстановили в ПАСЕ без каких-либо санкций, а ведь Украина требовала и вернуть моряков, и отменить российский закон, который позволяет не исполнять решение ЕСПЧ. Произошедшее в Киеве назвали «реваншем агрессора». Со сцены в Страсбурге депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в открытых руках российской власти газ «Новичок» для отравления, зенитно-ракетный комплекс «Бук», чтобы сбивать самолеты, и «Град» для уничтожения. После голосования вместе с украинской делегацией он покинул сессию ассамблеи. А уже в фойе в окружении журналистов Гончаренко повздорил с представителем российских парламентариев — депутатом Петром Толстым.

После ухода украинской делегации из зала заседаний сразу же пошли разговоры, не покинет ли Украина ПАСЕ вовсе. По крайней мере, ранее глава делегации Владимир Арьев призвал власти рассмотреть такую возможность, а Киев отозвал посла из Совета Европы для консультаций. Однако даже Алексей Гончаренко, с которым «Ъ FM» связался после его ссоры с Петром Толстым, надеется, что до этого не дойдет: «Я считаю, что Украине не надо выходить из Совета Европы, потому что это не только ПАСЕ, это и Европейский суд по правам человека, и другие полезные вещи, которые необходимы нашей стране и гражданам. Но то, что нам необходимо пересмотреть свои отношения именно с Парламентской ассамблеей, очевидно. Украина может, например, принимать участие в рассмотрении не всех вопросов, а каких-то выборочных, или поставить какие-то условия своего участия».

Решение о будущем Украины в ПАСЕ будет принимать уже новый парламент — 21 июля пройдут выборы в Верховную раду. С грядущим голосованием и связана выходка украинской делегации, не сомневается директор Киевского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: «Делегация покинула ПАСЕ, потому что на Украине проходят парламентские выборы, и члены делегации — это в основном представители “Блока Петра Порошенко” и “Народного фронта”, которые традиционно разыгрывают ультрапатриотическую карту.

Таким образом, они попытались демаршем сохранить собственное политическое лицо.

В Киеве отношение к этой ситуации разное — от неодобрения до откровенно алармистских заявлений, что все пропало, и их предали».

Россия обошлась без санкций. Тем не менее ПАСЕ требует выплатить взносы за прошлые годы, а это около €70 млн, не считая еще 33 млн за этот. И, судя по всему, Москве придется это сделать.

Другое дело — призывы ассамблеи освободить украинских моряков и сотрудничать в расследовании крушения малайзийского Boeing в Донбассе. И здесь, судя по комментариям Петра Толстого «Ъ FM», не все так однозначно: «Есть видение наших европейских партнеров этой ситуации, и есть российское. Мы не находимся в позиции учеников, которые должны сделать домашнее задание. Нет такой страны в мире, которая имеет право давать уроки России. Мы будем работать над тем, чтобы развеять те мифы, которые созданы вокруг нас, в том числе по расследованию Boeing и по ситуации в Крыму. Мы готовы к диалогу».

Решение ассамблеи вернуть России полномочия принято только на полгода. И пролонгация, возможно, будет зависеть от того, выполнит ли Москва рекомендации ПАСЕ. С другой стороны, Россия — один из главных доноров организации. Ежегодный взнос Украины в восемь раз меньше. И этот фактор может оказаться более значимым с учетом дефицита бюджета Совета Европы.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что в ближайшее время проведет совещание с делегацией Украины в ПАСЕ. В то же время в партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» считают нецелесообразным покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы.