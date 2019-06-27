Владимиру Плахотнюку обрисовывают перспективы

Россия заочно арестовала молдавского миллиардера Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков. По версии следствия, бизнесмен создал транснациональный наркосиндикат и перевозил в СНГ гашиш из Северной Африки. МВД совместно с правоохранительными органами других стран вело это дело почти семь лет. Из оборота была изъята 1 тонна вещества, арестовано 60 подозреваемых. Чем примечательно дело богатейшего человека Молдавии? И как оно отразится на России? Об этом — Иван Якунин.

2019 год, возможно, станет поворотным в жизни не только бизнесмена, но и председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. В феврале он проиграл выборы, но не собирался отдавать власть. Подконтрольный ему суд попытался распустить парламент, в котором у Плахотнюка больше не было большинства, а ЧОПы по его указу заблокировали вход во все правительственные здания. Спустя две недели его все-таки вынудили сдаться, и он бежал в Лондон, опасаясь уголовного преследования на родине. Но в итоге обвинения против Плахотнюка выдвинула Россия. За контрабанду и сбыт в таком размере ему грозит пожизненное заключение. Сенсационное, казалось бы, заявление МВД, вовсе не удивило председателя Народной социалистической партии Молдовы Виктора Степанюка: «То, что он занимался незаконными делами, мы видели. Для всех стало шоком, что казнокрадство составило почти $2 млрд. и то, что органы правопорядка не пытались искать виновных.

Мы считаем это абсолютно закономерным итогом правления».

Перспективы этого дела сложно назвать очевидными. Будут ли Плахотнюка задерживать или экстрадировать? Если да, то куда? Свои обвинения, например, еще не выдвинула молдавская прокуратура. А России, как показывает практика, Лондон практически никого не выдает. Но тут ситуация запутаннее. Как пишет «Ъ», уговаривать Плахотнюка покинуть пост ездил не только вице-премьер Дмитрий Козак и еврокомиссар Йохханес Хан, но и посол США в Молдавии. И якобы после их короткого разговора бизнесмен приказал ЧОПам сворачиваться. «Ъ FM» спросил у бывшего юриста ЮКОСа Дмитрия Гололобова, который живет в британской столице, может ли это повлиять на перспективы дела. Он уверен, что России Плахотнюка не выдадут точно: «Москве сейчас практически никого не выдают, поскольку Британия не верит заверениям относительно того, что в российских тюрьмах не будут пытать. Власти упираются в упирается в ст. 6 — соблюдение правосудия — или в политические мотивы. В последних экстрадициях в Россию отказывали как раз на основании ст. 3 Европейской конвенции, что человека не смогут содержать в нормальных условиях и будут его пытать».

Наркоторговля — не единственное обвинение России в адрес Владимира Плахотнюка. За два дня до парламентских выборов его назвали фигурантом так называемого «дела о Молдавской прачечной»: Плахотнюк якобы незаконно вывел из России 37 млрд руб. Расследование вяло тянется с 2011 года, замгендиректора «Transparency International — Россия» Илья Шуманов объясняет это тем, что его фигурантами могут стать высокопоставленные российские чиновники. Допрос Плахотнюка может дать делу толчок, но к кому приведет распутанный клубок, до сих пор неизвестно: «Если молдавские бизнесмены или чиновники окажутся в руках правоохранительных органов, которые смогут добиться от них признательных показаний, то эта ситуация может вывести на более высокопоставленных бенефициаров этой системы. “Новая газета” писала, что ключевыми выгодоприобретателями от отмывания денег были господин Платон, российско-молдавский бизнесмен и политик Илан Шор и структуры Федеральной службы безопасности. Были отдельные расследования, которые выявляли бенефициаров этой истории, но прямые имена названы не были».

Сейчас задержание Плахотнюка и его дальнейшая экстрадиция кажутся маловероятными. Но если взглянуть на ситуацию шире: буквально несколько недель назад Россия, Европа и США объединились, чтобы отстранить от власти политика, который регулярно заявлял о «русской угрозе». Опыт показал, что ничего невозможного нет.

Сам Владимир Плахотнюк ответил на обвинения МВД в Facebook. «Россия открыла на меня много дел, точного числа я не знаю, и о каждом я узнавал из прессы. Все эти дела — фантазии и попытки втянуть мое имя в дела, которые со мной никак не связаны. Конечная цель — запугать меня», — написал бизнесмен.