Проектированием отеля в бывшем ВВКИУ займется Московский энергетический институт

Проведением инженерно-изыскательских работ и подготовкой проектно-сметной документации для реконструкции бывшего здания ВВКИУ под гостиницу займется НИУ «Московский энергетический институт» (МЭИ). Как следует из протокола оценки и сопоставления заявок, которые поданы на открытый запрос предложений, организованный АО «Корпорация развития Пермского края», на подряд претендовали три организации: пермское АО «Эрон», тюменское ООО «Энергоинвест» и НИИ «МЭИ». Несмотря на то что московский институт предложил не самую низкую цену (24,5 млн руб. при начальной цене в 25 млн руб.), его признали победителем по совокупности других критериев.

Как указано в техническом задании, исполнитель должен в течение 285 дней разработать проект перестройки пятиэтажного здания, входящего в комплекс бывшего военного училища (ВВКИУ), под отель на 201 номер (супериор — 67 номеров, делюкс — 18 номеров, люкс — 26 номеров, президентский — 1 номер).